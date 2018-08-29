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Биржи АТР растут вслед за рынками США
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Биржи АТР, кроме Китая, растут вслед за рынками США 

Прайм 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду демонстрируют преимущественно положительную динамику вслед за ростом американских индексов днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.12 мск индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,35% — до 2768,23 пункта, шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,68%, до 1487,49 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng Index увеличивался на 0,13% — до 28388,88 пункта, корейский KOSPI — на 0,23%, до 2309,15 пункта. Австралийский индекс S&P/ASX 200 рос на 0,44% — до 6332,6 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,52% — до 22932,94 пункта.
Азиатские инвесторы обратили внимание на динамику фондовых индексов США, которые завершили торги вторника небольшим ростом, при этом индекс S&P 500 к закрытию торгов достиг нового исторического рекорда. Рост на американских рынках был связан с позитивом относительно договоренности США с Мексикой о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
В то же время биржи Китая находятся под давлением на фоне сохраняющихся опасений относительно торговых отношений США и КНР.
Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров. На минувшей неделе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Спустя минуту китайская сторона ввела аналогичные меры.
"Недавние переговоры по НАФТА поддержали настроения инвесторов, однако для существенного снижения опасений рынков необходимо, чтобы США и Китай разрешили свои торговые противоречия", — приводит агентство Рейтер мнение главного стратега онлайн-брокерской компании Monex Securities Такаши Хироки (Takashi Hiroki).
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