Ещё
Чистая прибыль HPE за 9 месяцев 2017-18 фингода достигла $2,7 млрд против убытка год назад
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.70
$
67.77
79.15
79.25
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
75.88
+0.00 Золото
1203.80
–0.06 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1693
+0.0348
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Чистая прибыль HPE за 9 месяцев 2017-18 фингода достигла $2,7 млрд против убытка год назад 

Прайм 24 минуты назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Hewlett Packard Enterprise Co. (HP Enterprise, HPE) по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года, завершившихся 31 июля, составила 2,665 миллиарда долларов против чистого убытка в 180 миллионов долларов за аналогичный период годом ранее, сообщается в отчетности компании.
В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 1,69 доллара против убытка в 0,11 доллара годом ранее. Выручка компании по итогам девяти месяцев выросла на 8%, до 22,906 миллиарда долларов.
По итогам третьего квартала 2017-2018 фингода чистая прибыль компании в годовом выражении выросла в 2,7 раза, до 451 миллиона долларов. В пересчете на акцию разводненная прибыль в отчетном периоде составила 0,29 доллара по сравнению с прибылью в 0,1 доллара годом ранее. Выручка HP Enterprise за прошедший квартал выросла на 3,5%, до 7,764 миллиарда долларов.
Компания прогнозирует, что разводненная прибыль на акцию по итогам текущего года будет находиться в диапазоне 1,85-1,9 доллара.
Hewlett Packard Enterprise Co. — американская IT-компания. В ноябре 2014 года Hewlett-Packard объявила о намерении разделиться на две компании для поддержания конкурентоспособности. Инфраструктура технологий, программное обеспечение и услуги вошли в Hewlett-Packard Enterprise Co., а персональные вычислительные системы и производство средств для печати — в HP Inc.
Прайм: последние новости
Биржи АТР, кроме Китая, растут вслед за рынками США Цены на нефть стабильны в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне, Сбербанк, ВТБ и "Новатэк" растут на 4,5-5,7%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами5
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ2
Мировые рынки погружаются в хаос560
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение