Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж

Развивающиеся рынки вот-вот накроет новая волна распродаж. Валюты большинства стран уже находятся под давлением.

На валютные рынки развивающихся стран вернулись распродажи. Они демонстрируют удручающую динамику, и трейдеры не советуют возобновлять покупки — пока может быть рано.

И это при том, что доллар сейчас снижается к основным валютам, в частности к евро и юаню.

Хуже других выглядят валюты стран Латинской Америки.

Конечно, под давлением находится и турецкая лира. Сообщение Wall Street Journal о возможной финансовой помощи Турции со стороны Германии могло в теории стать поводом для оптимизма, однако издание не сообщает никакой конкретики: ни цифр, ни параметров сделок — лишь слухи о намерении.

Добавим также, в этом месяце ожидаемая волатильность (показатель, используемый при торговле опционами) валют emerging markets выросла на 2,56%, или максимально со времен кризиса в РФ в декабре 2014 года, свидетельствуют индексы JPMorgan Chase & Co., пишет Bloomberg

В результате развивающиеся рынки стали наиболее волатильными относительно валют стран G7 с января 2009 года.

Индикаторы, основанные на волатильности опционов с нулевой внутренней стоимостью, указывают, что трейдеры ожидают более резких колебаний валют развивающихся стран в течение трех следующих месяцев. Пессимизм в значительной степени связан с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рандом.