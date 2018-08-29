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Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж
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Развивающиеся рынки накроет новая волна распродаж 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Развивающиеся рынки вот-вот накроет новая волна распродаж. Валюты большинства стран уже находятся под давлением.
На валютные рынки развивающихся стран вернулись распродажи. Они демонстрируют удручающую динамику, и трейдеры не советуют возобновлять покупки — пока может быть рано.
И это при том, что доллар сейчас снижается к основным валютам, в частности к евро и юаню.
Хуже других выглядят валюты стран Латинской Америки.
Конечно, под давлением находится и турецкая лира. Сообщение Wall Street Journal о возможной финансовой помощи Турции со стороны Германии могло в теории стать поводом для оптимизма, однако издание не сообщает никакой конкретики: ни цифр, ни параметров сделок — лишь слухи о намерении.
Добавим также, в этом месяце ожидаемая волатильность (показатель, используемый при торговле опционами) валют emerging markets выросла на 2,56%, или максимально со времен кризиса в РФ в декабре 2014 года, свидетельствуют индексы JPMorgan Chase & Co., пишет Bloomberg.
В результате развивающиеся рынки стали наиболее волатильными относительно валют стран G7 с января 2009 года.
Индикаторы, основанные на волатильности опционов с нулевой внутренней стоимостью, указывают, что трейдеры ожидают более резких колебаний валют развивающихся стран в течение трех следующих месяцев. Пессимизм в значительной степени связан с турецкой лирой, бразильским реалом и южноафриканским рандом.
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