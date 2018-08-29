На Ямале с начала года выросла добыча газа и газового конденсата

В Ямало-Ненецком автономном округе за семь месяцев года добыли 354,7 млрд кубометров природного газа, что составляет 111% к объёмам добычи за аналогичный период прошлого года. Также добыто 18,135 млн тонн нефти или 101% к прошлогоднему результату, 12,216 млн тонн конденсата — 112% к аналогичному периоду прошлого года.

Всего по округу зарегистрировано 278 действующих лицензий на право пользования недрами для геологического изучения и добычи углеводородного сырья, 21 из них — в пределах шельфа Карского моря. По фонду лицензий: 218 выданы с правом пользования недрами для добычи сырья и геологического изучения или разведки, 60 — с правом геологического изучения недр. Лицензии выданы 68 предприятиям-недропользователям.

Газ в регионе добывали 37 предприятий на 93 месторождениях, — сообщает пресс-служба главы региона. Его наибольший объём приходится на дочерние предприятия ПАО «Газпром» , их суммарная добыча за указанный период составила 272,614 млрд кубометров газа (76,9% всей добычи газа в округе). Предприятия ПАО «НОВАТЭК» добыли 51,641 млрд кубометров (14,5% всей газодобычи в регионе). Доля остальных предприятий составила 8,6%, или 30,447 млрд кубометров газа.

На 67 месторождениях нефть добывали 23 предприятия, в округе основными из них остаются дочерние предприятия компаний «Газпром нефть» , «НОВАТЭК» и « НК «Роснефть» . Предприятия ПАО «Газпром нефть» добыли 11,196 млн тонн нефти, что составляет 61,7% от добытой нефти в целом по округу. Предприятия НОВАТЭКа — 2,871 млн тонн (15,8%), «НК „Роснефть“ — 2,631 млн тонн (14,5%). Доля остальных нефтедобывающих предприятий — 8% или 1,437 млн тонн нефти.

Добычу газового конденсата вели 22 предприятия на 38 месторождениях. Предприятия Газпрома добыли 5,475 млн тонн, что составляет 44,8% добычи по округу. Предприятия НОВАТЭКа — 5,214 млн тонн или 42,7% всей добычи в регионе. Доля остальных предприятий составила 12,5%, или 1,527 млн тонн конденсата.