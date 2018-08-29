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Московская биржа установила новые базы расчета фондовых индексов
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Московская биржа установила новые базы расчета фондовых индексов 

Российская Газета 22 минуты назад
Фото: Прайм
Московская биржа сообщила о новых базах расчета индексов акций, которые будут действовать с 21 сентября 2018 года.
База расчета индекса МосБиржи и индекса РТС останется без изменений, кроме акций "МегаФона", которые во внеочередном порядке исключаются из всех индексов Московской биржи с 30 августа 2018 года в связи с выкупом эмитентом собственных акций и сокращением доли в свободном обращении (free-float) до 2 процентов.
В лист ожидания на включение в индексы вошли депозитарные расписки на акции иностранного эмитента Лента Лтд. В лист ожидания на исключение из состава индексов включены обыкновенные акции "Группы Компаний ПИК" и "НПК ОВК".
В базу расчета индекса голубых фишек вместо обыкновенных акций ПАО Московская Биржа войдут акции иностранного эмитента Яндекс Н. В. Из базы расчета индекса акций средней и малой капитализации исключаются обыкновенные "Акрона".
В индекс акций широкого рынка включаются обыкновенные акции "Таттелекома", "Русолово", привилегированные акции "Центрального телеграфа" и «ГАЗа». Покинут индекс акций широкого рынка обыкновенные акции АвтоВАЗа, ГК «ТНС энерго» и привилегированные акции "СН-МНГ".
Также Московская биржа изменила коэффициенты free-float для ценных бумаг ВТБ, АвтоВАЗа, Московского кредитного банка, ФГ «Будущее», "Интер РАО", «МегаФона», "М. Видео" и ряда других эмитентов.
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