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Топливо почти на 100 млн рублей закупает «Нижегородпассажиравтотранс»
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Топливо почти на 100 млн рублей закупает «Нижегородпассажиравтотранс» 

Newsroom24 55 минут назад
Фото: Newsroom24
Согласно опубликованной информации, в конце августа проводятся три аукциона в электронной форме по определению исполнителя на поставку дизельного топлива.
Стоимостью закупаемого для НТАП №2 горючего составляет 22,4 млн рублей, для НПАП №1 — 29,4 млн рублей и для НПАП №3 — 48,1 млн рублей.
Работа по определению поставщика проводится 28-29 августа.
Как сообщалось ранее, мэрия Нижнего Новгорода обратилась в Арбитражный суд Нижегородской области, прося признать недействительным дополнительное соглашение к договору о поставке топлива, заключенное между муниципальным предприятием (МП) «Нижегородпассажиравтотранс» и ООО «Нефтервис-НН».
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