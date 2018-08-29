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Стоимость биткоина превысила $7 тысяч
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Стоимость биткоина превысила отметку в $7 тыс. 

Прайм 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Биткоин (bitcoin) в среду продолжает дорожать после преодоления отметки в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 8.50 мск биткоин дорожал на 2,08%, до 7,048 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 2,02% — до 7,041 тысячи долларов.
Другие криптовалюты также дорожают: Ethereum — на 2,4%, до 291,95 доллара, Ripple — на 2,05%, до 0,346 доллара, Bitcoin Cash — на 1,84%, до 554,05 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 229,94 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 52,8% всего рынка криптовалют.
"Биткоин преодолел отметку 7 тысяч долларов, чего от него никто не ждал, принимая во внимание новостной негатив от SEC с его ETF и китайскими регуляторами, которые планомерно запрещают все, что связано с криптовалютами", — прокомментировал РИА Новости профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.
Эксперт полагает, что удорожание может свидетельствовать о наличии импульса для роста котировок, однако этого импульса может не хватить надолго, так как уровень 7,4-7,8 тысячи долларов преодолеть простым наскоком вряд ли удастся. "Интрига лишь в том, увидим ли биткоин ниже 6 тысяч долларов в этом году прежде, чем он начнет восхождение к 10 тысячам долларов. Очень многие ожидают дальнейшее падение биткоина, чтобы снова приступить к покупкам", — добавил Ордов.
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