Ещё
За 2018 год в экономику РА планируют привлечь 24 млрд рублей инвестиций
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
67.75
79.21
79.20
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
75.72
–0.21 Золото
1202.92
–0.03 РТС
1078.28
+0.10
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1679
+0.0334
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

За 2018 год в экономику РА планируют привлечь 24 млрд рублей инвестиций 

АиФ Адыгея 41 минуту назад
Фото: АиФ Адыгея
Вопросы привлечения инвестиций и совершенствования законодательства в этой сфере обсуждались на заседании Кабинета министров РА под председательством Главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
По данным Минэкономразвития и торговли РА, в 1 квартале 2018 года инвестиции в основной капитал (по полному кругу) в Адыгее составили почти 2 млрд рублей — показатель увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на 125 млн рублей.
В настоящее время в республике с 19 организациями подписаны различные соглашения по реализации инвестиционных проектов. Оценочно ожидается сохранение объема инвестиций на уровне 2017 года, когда был достигнут исторический максимум значения инвестиций в сумме 22,9 млрд рублей с темпом 107,4%. В сопоставимых ценах это составит 24 млрд рублей.
«Рост инвестиций означает для республики дополнительные налоговые доходы в бюджет, новые рабочие места, развитие экономики. А это, в свою очередь, основа для реализации социальных программ, повышения качества жизни наших граждан. Данному направлению нужно уделять самое пристальное внимание. Отраслевые министры, главы муниципалитетов анализируйте показатели социально-экономического развития, изучайте причины отрицательной динамики на предприятиях и помогайте в их устранении», — отметил Мурат Кумпилов.
Министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров сообщил, что работа по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в регионе продолжается. В настоящее время внедряются Целевые модели регулирования и правоприменения по приоритетным направлениям улучшения инвестиционного климата в субъектах России. Ведётся активная работа по подготовке к инвестиционному форуму «ИНВЕСТИНАДЫГЕЯ», где инвесторы смогут познакомиться с потенциалом республики и провести переговоры по реализации различных бизнес-проектов.
Глава республики поручил профильному ведомству продолжить работу по совершенствованию инвестиционного законодательства, динамичному развитию промышленного сектора, созданию в республике Экспортного центра, участию республики в реализации мероприятий нацпроектов и программ, проведению форумов.
Выполнение этих задач направлено на достижение национальных целей развития, поставленных в новом майском указе Президента РФ, а также будет способствовать обеспечению роста экономики Адыгеи, который в 2018 году ожидается на уровне 102,4% при среднероссийском темпе — 101,9%.
АиФ Адыгея: последние новости
ВТБ Страхование жизни: большинство полисов оформлено на детей до 10 лет Сбербанк повысил ставки по вкладам в рублях Можно ли сажать детей в тележку для продуктов?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина расстается с миллиардами170
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ3
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Пенсионный фонд перейдет на блокчейн6
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение