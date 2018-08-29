«Узбекнефтегаз» открыл новое месторождение газа на границе с Туркменией

ТАШКЕНТ, 29 авг — ПРАЙМ. АО «Узбекнефтегаз» открыло новое месторождение природного газа и газового конденсата в Бухарской области на границе с Туркменией, сообщает в среду пресс-служба компании.

"На новом газоконденсатном месторождении «Тумарис» в Бухарской области получен промышленный приток природного газа и конденсата дебитом до 300-400 тысяч кубометров в сутки", — говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

По данным «Узбекнефтегаза», газ получен в процессе испытания уже первой поисковой скважины из верхнеюрских отложений в интервале глубин 2028-2020 метров. Перспективные ресурсы новой структуры, расположенной на границе с Туркменией, по категории С3 оценены в объеме 5,2 миллиарда кубометров природного газа и 131 тысячи тонн газового конденсата.

"На месторождении «Тумарис» будут продолжены разведочные работы с бурением очередных поисковых скважин №2 и №3 с целью дальнейшего поиска выявленных залежей углеводородов", — добавили в «Узбекнефтегазе».

Ранее «Узбекнефтегаз» заявлял, что к 2022 году планирует направить 3,9 миллиарда долларов на программу увеличения добычи углеводородного сырья, прогнозируя прирост добычи природного газа в объеме 53,5 миллиарда кубометров, газового конденсата — 1,1 миллиона тонн и нефти — 1,9 миллиона тонн.

Мощности АО «Узбекнефтегаз» позволяют в настоящий момент обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 миллиардов кубометров и жидких углеводородов в объеме 8 миллионов тонн в год. Однако из-за истощения запасов и технологических потерь производство углеводородов за последние 15 лет существенно упало. По данным официальной статистики, добыча природного газа в Узбекистане в 2017 году выросла на 0,5% — до 56,417 миллиарда кубометров, нефти — снизилась на 6,3%, до 806 тысяч тонн.