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Котировки Brent около $76 должны поддержать позитивный настрой инвесторов
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Котировки Brent около $76 должны поддержать позитивный настрой инвесторов 

Прайм 36 минут назад
Котировки Brent около $76 за барр. должны поддержать позитивный настрой инвесторов, по крайней мере в начале торговой сессии. Далее может возобладать осторожность в свете неопределенности относительно торговой войны США и Китая, а также в ожидании выхода данных по ВВП США: сильный результат может укрепить позиции «ястребов» в ФРС.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.03%, DJIA +0.06%, NASDAQ +0.15%). Азия (Hang Seng +0.19%, Shanghai —0.24%, Nikkei +0.32%). Фьючерсы на S&P 500 (-0.01%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $75.94 за барр. — выше открытия.
Вчера: неопределенность в торговых отношениях США и Китая. Торговое соглашение США и Мексики, которое вызвало рост рынков в понедельник, уже полностью отыграно, и инвесторы сосредоточили внимание на его негативных последствиях, а именно отсутствии необходимости в быстром решении торговых вопросов с Китаем. Так, Трамп призвал Пекин провести структурные реформы вместо сокращения дисбалансов между странами. Ужесточение условий, вероятно, отложит переговоры, что повышает риск введения США дополнительных пошлин на $200 млрд в сентябре.
Поддержку индексам оказали GAZP и GMKN, давление — банки, MOEX, FIVE и MFON. Бумаги MFON будут исключены из индекса МосБиржи на этой неделе. Наши аналитики по металлургии закрыли краткосрочную торговую идею «Лонг CHMF против NLMK» после превращения дисконта в премию. Мы ожидаем невысокие объемы, и лишь результаты Лукойла и Газпрома могут вызвать некоторый всплеск активности. Рубль остается под давлением.
По итогам дня: цены на нефть Brent (-0.34% до $76.0 за барр.), рубль ослаб к доллару до 67.88, РТС (-0.54%), индекс МосБиржи (-0.14%).
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