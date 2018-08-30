«Ъ»: Участники рынка блокчейна попросили предоставить майнерам статус самозанятых

В частности, предлагается предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых со ставкой налога 3–5% вместо необходимости уплаты НДФЛ в 13%.

Авторы письма также предлагают создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». Это упростит государственный контроль за цифровыми активами, позволит легализовать доходы майнеров и пополнять бюджет.за счет налоговых отчислений.

По оценке «КриптоЮниверс», количество частных майнеров криптовалют в России превышает 350 тысяч.

Многие используют «различные теневые схемы обналичивания дохода от майнинга» из-за отсутствия возможности официально работать с криптовалютой.

Налоговые потери государства компания оценивает более чем в 2 млрд рублей ежегодно, уточняется в публикации.

«Считаем, что выход криптоэкономики из тени —неотъемлемый этап ее развития. Необходимо отнести эту деятельность к профессиональной, чтобы привлекать в нее инвестиции», — пояснил президент РАКИБ Юрий Припачкин

Он добавил, что инициативы уже обсуждались с представителями Госдумы Совета федерации в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.