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«Ъ»: Участники рынка блокчейна попросили предоставить майнерам статус самозанятых
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«Ъ»: Участники рынка блокчейна попросили предоставить майнерам статус самозанятых 

RB.ru + ещё 1 56 минут назад
Фото: Клерк.Ру
В частности, предлагается предоставить частным лицам, добывающим криптовалюту, статус самозанятых со ставкой налога 3–5% вместо необходимости уплаты НДФЛ в 13%.
Авторы письма также предлагают создать «легальную схему конвертации криптовалюты в рубли». Это упростит государственный контроль за цифровыми активами, позволит легализовать доходы майнеров и пополнять бюджет.за счет налоговых отчислений.
По оценке «КриптоЮниверс», количество частных майнеров криптовалют в России превышает 350 тысяч.
Многие используют «различные теневые схемы обналичивания дохода от майнинга» из-за отсутствия возможности официально работать с криптовалютой.
Налоговые потери государства компания оценивает более чем в 2 млрд рублей ежегодно, уточняется в публикации.
«Считаем, что выход криптоэкономики из тени —неотъемлемый этап ее развития. Необходимо отнести эту деятельность к профессиональной, чтобы привлекать в нее инвестиции», — пояснил президент РАКИБ Юрий Припачкин
Он добавил, что инициативы уже обсуждались с представителями Госдумы и Совета федерации в рамках рабочей группы при думском комитете по финансовым рынкам.
В пресс-службе Минфина напомнили «Ъ», что уже работают над законом «О цифровых финансовых активах», который находится на рассмотрении в Госдуме.
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