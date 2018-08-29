Nielsen: Потребительские настроения россиян улучшаются

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Настроения потребителей в России медленно оживляются после консервативного старта в начале года: индекс потребительского доверия во II квартале 2018 года относительно I квартала вырос на два пункта до 70. Низкая инфляция, рост реальных зарплат и сезонные факторы улучшили настроения потребителей, следует из исследования Conference Board, подготовленного в сотрудничестве с Nielsen.

Индекс складывается из трех показателей: оценка потребителями перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги. Два показателя продолжают стагнировать: число россиян, ожидающих хороших или отличных финансовых перспектив в ближайшие 6 месяцев, составляет 31%, 20% опрошенных сказали, что сейчас не лучшее время тратить деньги. Однако положительно оценивающих перспективу на рынке труда в ближайшие 6 месяцев стало больше на 4 п.п. — 22%.

Доля потребителей в России, у которых есть свободные деньги, составила 78% во II квартале 2018 (-1 п.п. к предыдущему кварталу). Заметно меньше потребителей стали расходовать средства на обустройство дома (21%, -6 п.п. к I кварталу 2018), а также на выплату долгов и погашение кредитов (27%, -5 п.п. к I кварталу 2018). В то же время больше россиян стали сберегать деньги (32%, +3 п.п.) и покупать новую одежду (40%, +3 п.п.). Среди других распространенных категорий, на которые россияне тратили деньги, и оказались развлечения вне дома (31%, +1 п.п. относительно I квартала 2018) и отпуска (29%, +2 п.п.).

Россиян, которые экономят, по-прежнему две трети (65%). Больше всего респондентов сокращают расходы на новую одежду (54%), переключаются на более дешевые бренды (53%) и тратят меньше на развлечения вне дома (50%). 45% россиян откладывают обновление техники и мобильных устройств, а 43% — сокращают свои отпуска. Однако стоит отметить, что потребители стали куда меньше экономить на газе и электроэнергии — эта статья экономии стала на 11 п.п. менее популярной в I квартале 2018 относительно прошлого квартала и составила 25%.

«Некоторое укрепление потребительской уверенности во втором квартале мы связываем с низкой инфляцией, ростом реальных зарплат и сезонным фактором — как правило, во вторых кварталах настроения потребителей становятся лучше. Эффект санкций августа также пока не успел сказаться на настроениях потребителей. Вместе с тем 77% россиян считают, что экономика страны в кризисе, и это убеждение способствует укреплению крайне сдержанных ожиданий от будущего. Потребители предпочитают расплачиваться за взятые кредиты, каждый третий — сберегает, а не тратит свободные деньги», — комментирует Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу Nielsen Россия.