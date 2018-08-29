Производитель алкоголя Pernod Ricard увеличил прибыль в 2017-18 фингоду на 13%

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Французский производитель алкоголя Pernod Ricard SA по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 июля) получил чистую прибыль в размере 1,577 миллиарда евро, что на 13% выше показателя предыдущего финансового года, говорится в сообщении компании.

Объем продаж компании за указанный период сократился на 0,3% и составил 8,987 миллиарда евро. Операционная прибыль компании за минувший фингод уменьшилась на 2% — до 2,358 миллиарда евро.

"Минувший финансовый год был очень хорошим. Последовательная реализация стратегии позволила нам значительно повысить эффективность бизнеса и инвестировать в будущее… В 2019 финансовом году, в условиях неопределенной геополитической и экономической обстановки мы продолжим последовательно реализовывать нашу стратегию. Наш прогноз по органическому росту операционной прибыли на 2019 финансовый год составляет 5-7%", — приводятся в пресс-релизе слова председателя совета директоров и генерального директора Pernod Ricard Александра Рикара (Alexandre Ricard).

Группа Pernod Ricard — международная корпорация со штаб-квартирой в Париже, владеющая рядом известных алкогольных брендов и занимающая второе место в мире по производству и продаже алкогольных напитков. Основана в 1975 году. Штат сотрудников составляет примерно 18,5 тысячи человек.

В России Pernod Ricard владеет дочерней компанией ЗАО «Перно Рикар Русь». Компания Pernod Ricard является также собственником Ереванского коньячного завода, который она приобрела на международном тендере за 30 миллионов долларов в июне 1998 года.