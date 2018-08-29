Сужение спреда доходностей бондов США пока не вызывает опасений 

Внешний фон перед открытием российского рынка оцениваем как нейтральный. Индексы США вчера приостановили рост, инвесторы частично фиксируют позиции на фоне дополнительной информации по соглашению с Мексикой и в ожидании заключения аналогичных договоренностей с Канадой, которые должны быть озвучены до пятницы. Именно такой срок Госдеп предоставил партнерам для дополнительных консультаций. Тем не менее, если американским бенчмаркам удастся закрепиться на нынешних уровнях в начале сентября, то до конца года нас ожидает очередная волна роста.
График
Министр финансов США Мнучин не испытывает опасений относительно сужения спреда доходностей между двух— и десятилетними облигациями. Ранее эксперты не раз отмечали, что подобный индикатор предполагает скорый кризис. На наш взгляд, нынешняя доходность американских долговых бумаг является прямым следствием политики ФРС, поэтому ее нельзя считать прямым источником проблем в ближайшем будущем.
Нефть приостановила рост, но в моменте стоимость марки Brent достигала почти 77 долларов за баррель. Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение объемов поставок из стран ОПЕК в преддверии активного делового сезона, а также отмечают рост спроса со стороны Китая, который, вероятнее всего, планирует заранее пополнить резервы из-за угрозы срыва поставок Ирана. Данные по недельным запасам от API показали незначительное прирост, но основное внимание обращаем на сегодняшнюю статистику от EIA.
Валюты развивающихся стран вновь оказались под давлением, рубль не стал исключением. Предпосылок для смены тенденции не было, поэтому после непродолжительной паузы они продолжили снижение. Несмотря на это, Минфин РФ сегодня возобновит аукционы по размещению ОФЗ. Планируется разместить «короткие» бумаги с погашением в декабре 2021 года на 15 млрд рублей.
Таблица
Акции «Мегафона» будут исключены из индексов Мосбиржи с 30 августа, так как уровень free-float составляет ничтожные 2%, на фоне чего котировки быстро снижаются. Фактически, компания уходит с биржи. «Алроса» готова выплатить дивидендами 5.93 рубля на акцию за 1П 2018, что составляет 70% от свободного денежного потока, но все равно очень привлекательна, так как доходность по итогам года должна превысить 10%. Выплаты могли быть еще больше, однако компания понесет расходы на восстановление рудника «Мир». У «Транснефти» ситуация сложнее — растет долг, снижается прибыль, хотя денежные потоки показали рекордный прирост.
Сегодня очень насыщенный корпоративный фон — отчеты за 1П 2018 представят »Аэрофлот», «Лукойл», «Лента», «Россети» и «Газпром».