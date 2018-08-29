Противоположные сигналы дают надежду на нейтральное начало дня в РФ

Основные мировые индексы завершили вторник разнонаправленно, хотя американские продолжили обновлять максимумы. На таком противоречивом фоне по-разному завершили день и российские индексы. Рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,14%, долларовый индекс РТС на фоне роста доллара снизился на 0,54%. Среди лидеров роста: « НЛМК » (+3,12%) и «Фосагро» (+2,47%). Среди лидеров снижения: «Мегафон» (-5,35%) и «Пятерочка» (-3,04%). Американский Dow 30 вырос при этом на 0,06%. Утром среды большинство индексов АТР росло на 0,1-0,6%. Исключением стал Shanghai Composite, который терял 0,2%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2,905 пунктов, на 0,2% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

«Аэрофлота» и ОГК-2. Растущие азиатские индексы и умеренное снижение нефтяных котировок дают противоположные сигналы перед открытием российского рынка акций, от которого мы ждем нейтрального начала торгов вблизи вчерашних уровней. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2295-2340 пунктов, по индексу РТС — 1065-1090 пунктов. Сегодня многие компании опубликуют финансовую отчетность по МСФО за первое полугодие, среди самых значимых релизов — отчетность «Газпрома»

Российский рубль остался во вторник под давлением, несмотря на рост многих других валют из стран с формирующимися рынками после известия о торговой сделке между США и Мексикой. Связано это с активным обсуждением санкционной политики США и продолжающимся выходом иностранных инвесторов из российских активов. По итогам дня на МосБирже доллар с расчетами «на завтра» подрожал до 67,8700 руб. (+35 коп.), а европейская валюта выросла до 79,3500 руб. (+48 коп.). Сегодня наряду с темой санкций добавляется негатив со стороны котировок нефти, которые впервые с 15 августа демонстрируют умеренное снижение. На этом фоне мы ожидаем продолжения снижения рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 67,2-68,5 руб., для европейской валюты — 78,6-80,1 руб.

После того как в ходе восьми торговых дней цены на нефть непрерывно росли, во вторник эта тенденция прервалась, и день закончился небольшим снижением. Торги стартовали с $76,6 за баррель марки Brent, к началу американской сессии цены выросли до $77,2 — максимума с 11 июля, однако к концу дня они перешли к снижению, и закончили день вблизи $76,3. Одна из причин коррекции — отчет Американского нефтяного института, который показал совсем незначительный, но все-таки рост запасов нефти за неделю на 0,038 млн баррелей после их снижения на 5,17 млн баррелей неделей ранее.