События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 августа 

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки
Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)
10,5 (факт)
Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)
0,1% (факт)
Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
0,2% (факт)
Франция — ВВП (г/г) (2кв2018)
15:30 США — ВВП (кв/кв) (2кв2018)
15:30 США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018)
15:30 Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2018)
-19,5 млрд канад. долл
-15,2 млрд канад. долл
17:00 США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)
17:30 США — Запасы сырой нефти
-5,836 млн барр
-0,522 млн барр
17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
0,772 млн барр
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
ГАЗПРОМ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента
Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)
Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — телеконференция менеджмента
Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
О'Кей — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента
Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018
Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
Трансконтейнер — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018