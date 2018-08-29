События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 августа

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 29 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки

Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (сентябрь)

10,5 (факт)

Франция — Потребительские расходы (м/м) (июль)

0,1% (факт)

Франция — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

0,2% (факт)

Франция — ВВП (г/г) (2кв2018)

15:30 США — ВВП (кв/кв) (2кв2018)

15:30 США — Дефлятор ВВП (кв/кв) (2кв2018)

15:30 Канада — Баланс счета текущих операций (2кв2018)

-19,5 млрд канад. долл

-15,2 млрд канад. долл

17:00 США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июль)

17:30 США — Запасы сырой нефти

-5,836 млн барр

-0,522 млн барр

17:30 США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)

0,772 млн барр

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

ГАЗПРОМ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

ЛУКОЙЛ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)

ЛУКОЙЛ — телеконференция менеджмента

Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

15:00 мск (13:00 лнд, 08:00 NY)

Тинькофф Банк /TCS Group Holding/ — телеконференция менеджмента

Лента — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

О'Кей — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

Россети — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018 и телеконференция менеджмента

Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

ОГК-2 — финансовая отчетность по МСФО за 1П2018

Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018