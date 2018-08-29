Основные результаты мы должны получить за первые три года

МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ, Екатерина Жирова , Анастасия Сапрыкина. Вопрос о необходимости создания в России банка плохих долгов обсуждался последние несколько лет с тех пор, как в стране началась активная расчистка финансовой системы. Весной этого года ЦБ официально объявил, что эта структура будет создаваться на базе банка «Траст» и включит активы санируемых банков на сумму более 2 триллионов рублей. Председатель правления банка «Траст» Александр Соколов в интервью агентству «Прайм» рассказал, когда новая структура покажет первые результаты работы, что будет с ней через пять лет, каковы перспективы сотрудничества с АСВ и РФПИ

— Как будет называться Банк непрофильных активов? И когда он станет фондом?

— Об окончательном наименовании организации говорить пока рано. Сейчас это не приоритетный вопрос. Пока это банк «Траст», объединенный с "Рост банком" . Дело в том, что банк или фонд — это не просто дело вкуса. Свои плюсы и минусы есть и у организации с банковской лицензией, и у фонда. Когда мы совместно с Банком России принимали решение об организационной форме, то решили, что преимуществ работы на банковской лицензии в настоящий момент больше. Что будет через год-два — посмотрим. Может быть, будут перевешивать аргументы в пользу фонда, тогда мы примем соответствующее решение.

Это не сложно сделать технически, просто такой выбор должен быть экономически обоснован. Банковская лицензия позволяет, например, в рамках обращения взыскания на залоговое имущество иметь ряд плюсов по скорости, качеству этого процесса, по преимущественному праву. Банкротное законодательство, соответственно, более эффективно взаимодействует именно с организацией с банковской лицензией.

— Но Банк России недавно сообщал, что обсуждается сдача «Трастом» банковской лицензии, и произойдет это, скорее всего, в начале 2019 года.

— Вероятность этого события, по моим оценкам, достаточно низкая, понимая все аргументы за и против. Юридическая форма будет та, которая позволит максимизировать возврат проблемных активов.

— Сколько из 2 триллионов рублей активов, которые передаются в Банк, уже заведены на его баланс?

— Банк непрофильных активов создан буквально чуть больше месяца назад, когда «Рост банк» присоединился к «Трасту». Сам процесс консолидации активов на балансе банка начался, по сути, в этом году. Мы сейчас работаем над выделением части активов из банка «Открытие» и, соответственно, перестановки их в банк «Траст». Предстоит еще и интеграция Автовазбанка (АВБ). Этот процесс находится в самом начале своего пути — консолидация этих активов, их группировка и работа с ними с точки зрения получения контроля. Пока еще рано говорить о том, какой объем долгов урегулирован.

Мы ожидаем, что банк непрофильных активов просуществует порядка 5 лет. Но его основные результаты будут получены в первые три года жизни. Мы проделали фантастический объем работы по идентификации активов, по их разделению на профильные и непрофильные, по утверждению архитектуры БНА, по выделению финансирования Банком России, чтобы эти активы собрать на одном балансе. Если посмотреть на международный опыт, то таких масштабных проектов, реализованных за столь короткий срок, в мире просто не было. Я считаю, что у нас выстраивается эффективная модель взаимодействия с нашим акционером — с Банком России.

— Все же «Рост банк» уже присоединен к «Трасту». Какой объем активов сейчас на балансе?

— Доля «Роста» в Банке непрофильных активов порядка 800 миллиардов рублей. До конца года размер «Траста», когда мы завершим миграцию всех активов, присоединим АВБ, составит где-то 2,1-2,2 триллиона рублей. Нужно понимать, что сделки по консолидации активов идут каждую неделю, поэтому и их объем каждую неделю меняется. Активы живые, например, среди них есть ценные бумаги. Биржевые котировки меняются постоянно, значит и размер активов варьируется. Поэтому когда мы оперируем триллионами — это просто волатильность стоимости активов. Но целевой размер 2,1-2,2 триллиона рублей.

— Какая часть непрофильных активов Бинбанка передана?

— Мы большую часть уже переставили на «Траст». Осталось совсем немного.

— Вы сказали, что банк будет работать порядка 5 лет. Что будет со структурой после?

— Работа с небольшой частью активов, конечно, уйдет за пятилетний горизонт. Но не факт, что нужно будет держать всю структуру для работы с оставшейся частью активов. Объем возврата, о котором мы договоримся с советом директоров, будет направлен на погашение депозитов Банка России. Какая-то часть невозможных к взысканию активов, должна будет быть списана.

Вокруг большой набор сложно предсказуемых макроэкономических факторов. Прогнозировать ситуацию через 5 лет нельзя. Но если мы замрем в текущем состоянии, активы и пассивы Банка непрофильных активов должны сжаться и просто прекратить существование.

— Планируются ли кадровые изменения в команде «Траста», кроме назначения Филиппа Лермана из А1?

— Да, мы ведем работу по формированию правления банка, в ближайшее время в его состав войдут еще два человека. Кандидатуры уже есть, они из профильной сферы, но до подписания контрактов, я воздержусь от озвучивания имен. Всего в правление «Траста» войдет пять человек. У нас утверждена организационная структура, сформирован управленческий костяк команды, но штатное расписание заполнено не на 100%. Мы продолжаем эту работу.

— Среди активов, которые передаются на баланс банка, есть активы для ликвидации и активы «с перспективой деятельности». Вы ранее говорили, что можете привлечь АСВ и коллекторов для ликвидации активов. По какому принципу?

— Не только для ликвидации, но и для работы с активами. У нас есть абсолютно рыночный подход, как с аутсорсинговой командой. Ты формируешь задачу, собираешь предложения участников и выбираешь лучшее по соотношению цена/качество. Никакого преференциального подхода не будет. Чисто рыночный принцип. Кто из контрагентов нам предложит обеспечить или помочь обеспечить по активу максимальную чистую текущую стоимость (net present value) или объем возврата активов или их монетизацию, тот и получит контракт. Тендерный подход. Естественно, мы будем еще оценивать компетентность команды, независимо от бренда.

— Глава АСВ Юрий Исаев заявлял, что госкорпорации было бы интересно передать часть активов ликвидируемых банков в БНА. Может ли состояться обмен активами?

— Банк в АСВ плохие активы, а АСВ в Банк — жизнеспособные активы ликвидируемых банков? Обмен активами — это абсолютная стандартная практика работы с проблемной и непрофильной задолженностью. Я не вижу никаких противоречий с данной позицией. Если это будет экономически оправданное действие, оно будет сделано. Когда утверждается стратегия работы с активом, ты рассматриваешь все сценарии.

— Какой ожидается recovery rate?

— Мы это сейчас определяем. Цифру среднего возврата мы озвучим тогда, когда ее утвердит совет директоров банка «Траст».

— Какова роль РФПИ в Банке? Фонд будет искать инвестора для активов или сам инвестировать?

— Роль РФПИ — помогать нам максимизировать чистую текущую стоимость актива через инструменты, которые им доступны. Это возможно прямая инвестиция, если их, как профильных инвесторов, заинтересует какой-то актив на рыночных основаниях. Также их роль будет состоять в поисках инвестора для активов. Какое конкретно будет распределение ролей, покажет жизнь.

— Что будет с розничным бизнесом «Траста»?

— Розничные кредиты, которые соответствуют критериям экономической целесообразности, мы цессируем в «Открытие». Проблемные розничные кредиты мы распродадим в рынок исключительно на рыночных условиях.

Розничные депозиты мы закроем по окончании их сроков. Мы ведем работу с клиентами-физлицами по предложению им перевести депозиты, например, в «Открытие». Мы разработали и в ближайшее время предложим розничным клиентам финансово мотивирующую программу перехода.

Розничных клиентов в «Трасте» быть не должно.

— Какой сейчас портфель депозитов и кредитов в «Трасте»?

— Портфель депозитов физлиц составляет 47,7 миллиарда рублей, портфель кредитов физлицам — 84 миллиарда рублей.