Российские фондовые торги открылись разнонаправленно 

Фондовые торги в РФ стартовали в среду разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:04 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 319,45 пункта. Индекс РТС понизился на 0,52% — до отметки 1 072,71.
«Индекс Мосбиржи вчера провел большую часть времени в диапазоне 2310—2320 пунктов, удерживаясь вблизи максимумов месяца. Вторая половина текущей торговой недели наполнена корпоративными отчетами российских компаний (в первую очередь представителями нефтегазового сектора: «ЛУКОЙЛ», «Газпром», «Роснефть»). Позитивная динамика показателей нефтегазовых компаний в условиях обновления рекордов рублевой стоимостью нефти может способствовать переходу индекса Мосбиржи в верхнюю часть диапазона 23002350 пунктов. С точки зрения краткосрочных рисков отметим локальное обострение ситуации вокруг Сирии, что при их реализации может сдерживать спрос на рубль и внутренние секторы рынка», — прокомментировал аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.