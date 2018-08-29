Российские фондовые торги открылись разнонаправленно

Фондовые торги в РФ стартовали в среду разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:04 мск индекс Мосбиржи подрос на 0,14% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 319,45 пункта. Индекс РТС понизился на 0,52% — до отметки 1 072,71.