TCS Group направит почти 44 млн долларов на промежуточные дивиденды

TCS Group (в состав которой входят Тинькофф Банк и «Тинькофф Страхование») направит на вознаграждение акционеров 43,9 млн долларов, говорится в сообщении компании. Третью в этом году выплату 27 августа одобрил совет директоров группы.

Дивиденды за II квартал составят 24 цента на одну акцию или ГДР. Выплата акционерам намечена на 24 сентября, реестр держателей бумаг на Лондонской бирже закроется 13 сентября.

Собственники депозитарных расписок получат вознаграждение через пять рабочих дней после даты выплаты дивидендов по акциям.

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