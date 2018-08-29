Aston Martin намерен провести IPO на Лондонской бирже

Британский автопроизводитель Aston Martin Holdings Ltd планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте торговой площадки.

«Компания предполагает, что (в результате IPO — RNS) free float составит не менее 25%, и ожидает, что она будет допущена к включению в британские индексы FTSE», — говорится в сообщении Aston Martin.

Согласно пресс-релизу, британская компания уже предоставила необходимые регистрационные документы в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).

Помимо этого, автопроизводитель раскрыл свои финансовые результаты за I полугодие 2018 года. Выручка компании выросла на 8% в годовом исчислении — до 445 млн фунтов стерлингов (573,3 млн долларов США). Скорректированная EBITDA выросла за первые шесть месяцев 2018 года на 14% — до 106 млн фунтов стерлингов (136,5 млн долларов США).