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Aston Martin намерен провести IPO на Лондонской бирже
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Aston Martin намерен провести IPO на Лондонской бирже 

Rambler News Service 43 минуты назад
Британский автопроизводитель Aston Martin Holdings Ltd планирует провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте торговой площадки.
«Компания предполагает, что (в результате IPO — RNS) free float составит не менее 25%, и ожидает, что она будет допущена к включению в британские индексы FTSE», — говорится в сообщении Aston Martin.
Согласно пресс-релизу, британская компания уже предоставила необходимые регистрационные документы в Управление по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA).
Помимо этого, автопроизводитель раскрыл свои финансовые результаты за I полугодие 2018 года. Выручка компании выросла на 8% в годовом исчислении — до 445 млн фунтов стерлингов (573,3 млн долларов США). Скорректированная EBITDA выросла за первые шесть месяцев 2018 года на 14% — до 106 млн фунтов стерлингов (136,5 млн долларов США).
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