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Equinor хочет вложить в Бразилию более $15 млрд до 2030 г
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Equinor хочет вложить в Бразилию более $15 млрд до 2030 г 

Прайм 50 минут назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor (ранее Statoil) планирует инвестировать в работу в Бразилии свыше 15 миллиардов долларов до 2030 года, говорится в сообщении компании.
"Бразилия выделяется в мире в качестве одного из самых перспективных морских нефтегазовых бассейнов со значительной ресурсной базой. Кроме того, страна обладает огромным потенциалом в области возобновляемых источников энергии", — поясняет компания свое решение об инвестициях.
Equinor напоминает, что работает в Бразилии с 2001 года, и за это время ей удалось собрать довольно большой портфель энергетических активов в стране, инвестировав около 10 миллиардов долларов.
"Наш портфель активов имеет потенциал добычи от 300 тысяч до 500 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день в 2030 году в зависимости от стадии проектов и успеха в разведке", — приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента компании по разведке и добычи в Бразилии Андерса Опедала (Anders Opedal). Equinor указывает, что в настоящий момент объем добычи нефти компании в стране составляет 90 тысяч баррелей в день.
Нефтегазовая группа Equinor (бывшая Statoil) более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Крупнейший акционер — государство Норвегия.
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