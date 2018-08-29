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Аукцион в Москве продлился 13 часов
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Аукцион в Москве продлился 13 часов 

Мослента 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Состоявшийся в Москве аукцион за аренду каретного сарая городской усадьбы Лепехиных в Таганском районе продлился 13 часов. Об этом сообщается на сайте столичного департамента по конкурентной политике.
Аукцион стартовал в обед и завершился только в два часа ночи. Эти торги стали рекордными по продолжительности. В течение аукциона стартовая цена лота увеличилась в 7,5 раза.
Всего в торгах участвовало четыре инвестора. Победителем стала индивидуальный предприниматель Татьяна Леонова. После реставрации она планирует открыть в здании фуд-корт. В департаменте отметили, что договор аренды заключается сроком на 49 лет. После реставрации арендная ставка составит один рубль за один квадратный метр в год.
Ансамбль городской усадьбы Лепехиных сформировал район Андроньевской площади во второй половине XVIII века. В основном, в районе жили и торговали купцы. Здание каретного сарая соседствует с уже отреставрированным северным флигелем усадьбы Лепехиных.
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