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Розничные цены в Великобритании в августе выросли впервые за 5 лет
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Розничные цены в Великобритании в августе выросли впервые за 5 лет 

Вести Экономика 27 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Цены в магазинах Великобритании повысились впервые более чем за пять лет, поскольку жаркая погода способствовала росту цен на продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg.
Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
Цены в магазинах в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, прервав 63-месячный цикл дефляции, говорится в докладе Nielsen и Британского консорциума розничной торговли (BRC).
Цены на непродовольственные товары продолжали снижаться, но более медленными темпами. Жаркая погода заставила британцев запастись вентиляторами, купальными принадлежностями и солнцезащитным кремом.
В то же время цены на одежду продемонстрировали наибольшее снижение среди исследуемых категорий товаров.
Рост цен на продукты питания в августе ускорился до 1,9% с 1,6% месяцем ранее, поскольку засуха уменьшила урожай некоторых культур.
Тем не менее, по-прежнему существует только «ограниченное инфляционное давление» со стороны розничной торговли, отмечают в Nielsen.
BRC прогнозирует, что инфляция может вскоре ускориться, если Великобритания и Евросоюз не достигнут успеха на переговорах о Brexit.
"Нынешнее инфляционное давление меркнет по сравнению с потенциальным ростом затрат, с которым ритейлеры столкнутся в случае, если мы покинем ЕС без сделки, — заявила глава BRC Хелен Дикинсон. — Если это произойдет, розничные торговцы не смогут оградить потребителей от повышения цен".
Как сообщали «Вести. Экономика», Великобритания и Евросоюз заявляют о намерении заключить сделку по Brexit в октябре. Однако, по данным источников Bloomberg, в кулуарах чиновники с обеих сторон признают, что это маловероятно, и стремятся согласовать условия выхода Великобритании из блока к середине ноября.
Риск заключается в том, что чем ближе 29 марта 2019 года, дата официального выхода Великобритании из ЕС, тем больше вероятность того, что соглашение не будет достигнуто.
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