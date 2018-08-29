Розничные цены в Великобритании в августе выросли впервые за 5 лет

Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Цены в магазинах Великобритании повысились впервые более чем за пять лет, поскольку жаркая погода способствовала росту цен на продукты питания. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN

Цены в магазинах в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, прервав 63-месячный цикл дефляции, говорится в докладе Nielsen и Британского консорциума розничной торговли (BRC).

Цены на непродовольственные товары продолжали снижаться, но более медленными темпами. Жаркая погода заставила британцев запастись вентиляторами, купальными принадлежностями и солнцезащитным кремом.

В то же время цены на одежду продемонстрировали наибольшее снижение среди исследуемых категорий товаров.

Рост цен на продукты питания в августе ускорился до 1,9% с 1,6% месяцем ранее, поскольку засуха уменьшила урожай некоторых культур.

Тем не менее, по-прежнему существует только «ограниченное инфляционное давление» со стороны розничной торговли, отмечают в Nielsen.

BRC прогнозирует, что инфляция может вскоре ускориться, если Великобритания и Евросоюз не достигнут успеха на переговорах о Brexit.

"Нынешнее инфляционное давление меркнет по сравнению с потенциальным ростом затрат, с которым ритейлеры столкнутся в случае, если мы покинем ЕС без сделки, — заявила глава BRC Хелен Дикинсон. — Если это произойдет, розничные торговцы не смогут оградить потребителей от повышения цен".

Как сообщали «Вести. Экономика», Великобритания и Евросоюз заявляют о намерении заключить сделку по Brexit в октябре. Однако, по данным источников Bloomberg , в кулуарах чиновники с обеих сторон признают, что это маловероятно, и стремятся согласовать условия выхода Великобритании из блока к середине ноября.

Риск заключается в том, что чем ближе 29 марта 2019 года, дата официального выхода Великобритании из ЕС, тем больше вероятность того, что соглашение не будет достигнуто.