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«Яндекс. Касса»: россияне стали выбирать более дешевые товары для школы
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«Яндекс. Касса»: россияне стали выбирать более дешевые товары для школы 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
Учебники, канцтовары, школьные рюкзаки, форма, атакже ноутбуки и планшеты. Пик покупок этих товаров приходится на вторую половину лета.
Как изменились спрос и траты россиян на школьные товары перед новым учебным годом, выяснили аналитики «Яндекс. Маркет» и «Яндекс. Касса». Для этого они проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. В исследовании использовались данные за 1 июля — 20 августа 2018 года и такой же период годом ранее.
До 2616 рублей сократился размер среднего чека на канцтовары и ранцы в России с начала июля по 20 августа 2018 года. В сравнении с таким же периодом прошлого года эта сумма стала меньше на 20%. Средний чек за учебники и книги составил 461 рубль, что наоборот на 30% выше. Сильнее всего чек уменьшился в Северо-Западном и Дальневосточном округах (в каждом на 60%), менее всего в Приволжском и Центральном регионах — на 20% и 15% соответственно.
Среди регионов самый большой средний чек за книги и учебники — на Дальнем Востоке — 596 рублей, за канцтовары и ранцы — в Центральном округе — 3182 рубля. Меньше всего в среднем книги и учебники покупают жители юга, там средний чек составляет 446 рублей, на канцтоварах и ранцах экономят в Сибири, где средний показатель трат — 1279 рублей.
С начала июля по 20 августа количество кликов в категории «Товары для школы» выросло на «Яндекс. Маркете» в 1,7 раза. А средняя стоимость школьных товаров, на которые кликали пользователи, уменьшилась примерно на 10%. Что может означать, что люди повысили внимание к более дешевым товарам.
Аналитики также изучили, как изменились цены на школьную одежду: по сравнению с прошлым годом средняя стоимость комплекта для мальчиков (брюки, рубашка и пиджак) уменьшилась на 4% — до 5500 рублей. А средняя стоимость комплекта для девочек (юбка, блузка и жакет) упала примерно на 20% — до 5000 рублей. Что также может говорить о выборе более дешевых товаров.
В это же период почти в 1,5 раза увеличилось и число кликов на ноутбуки. Самый высокий спрос аналитики наблюдали в понедельник 20 августа — на 25% выше, чем в понедельник 21 августа 2017 года. Спрос на планшеты, электронные книги, моноблоки и настольные компьютеры этим летом остался на прежнем уровне.
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