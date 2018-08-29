Алексей Дорошенко: О ценах на хлеб лучше всего узнать в Минсельхозе США

Какой будет цена на хлеб в этом году

По данным официальной статистики, с июля 2017 по июль 2018 года, социальный белый хлеб подорожал в среднем по стране на 28%, или на 3,4 грн. Больше всего продукт №1 подорожал в Запорожской области — на 42%, а меньше всего в Ровенской области — на 12%. Вопрос стоимости социального хлеба волнует 27% наших граждан, согласно исследованию Research & Branding Group, они покупают только такой из-за своих низких доходов. По данным этой исследовательской компании именно белый хлеб, или пшеничный, является самым популярным — 89% покупают его время от времени, а 66% людей — постоянно. Черный или ржаной хлеб предпочитают 56% украинцев, которые покупают его иногда, и 19%, которые покупают его всегда.

ТОП-5 регионов, где белый хлеб подорожал всего за год, выглядит следующим образом: Запорожская область — на 42% и его среднестатистическая цена составляет 14,4 грн за килограмм, Кировоградская — 40% и ценой 15,4грн, Полтавская — 39% и 15, 2 грн, Сумская — 38% и стоимостью 16,1грн, Черкасская — 33% и 16,6грн.

Дальше расположились Винницкая область, где подорожание составило 33%, и где килограмм социального белого хлеба стоит 15,3 грн, Донецкая — 32% и 15,6 грн, Львовская — 32% и 15,6 грн, Хмельницкая — 30% и 15 3 грн, Киевская — 30% и 17,6 грн, Николаевская — 29%, где стоимость хлеба 13,9 грн, Киев — 29% и 19,2 грн, Ивано-Франковская — 28% и 16,3 грн, Житомирская — 26% и 17, 8грн, Херсонская — на 25% и 15,3 грн, Луганская — 25% и 14,3грн, Закарпатская — 22% и 17,3 грн, Черновицкая — 21% и 15,2 грн, Тернопольская — 19% и средней цене 15,3 грн, Днепропетровская — 19% и 14,5грн, Черниговская — 17% и 15 4 грн, Волынская — 16% и 15,7грн, Одесская — 16% и 10,9грн, Харьковская — 12,4% и 13,1грн, Ровенская — 12,2% и 13,7грн.

Сейчас идет много разговоров о грядущем подорожании хлеба. Лучший источник здесь — Министерство сельского хозяйства США, поскольку они имеют точные данные по сбору урожая и его состояния. Кроме того, есть профильная зерновая ассоциация — U. S.Wheat Associates. Котировки пшеницы на сентябрь по сравнению с августом, действительно поднялись, но на 2,5%.

Последние три года наибольшее влияние на стоимость хлеба имело увеличение минимальной заработной платы. Она является немного меньшей составляющей цены на социальный хлеб в сравнении с зерном. Поэтому до конца 2018 года следует ожидать умеренного роста стоимости недорогих социальных сортов — до 10% при самом негативном сценарии. На рост цены будет влиять инфляция, которая ускорится с сентября, девальвация гривны и рост мировых цен. Цены на средние по стоимости сорта будут расти более медленными темпами, поскольку они и так достаточно прибыльны.

На этот год Ассоциация поставщиков прогнозировала опережающий рост цен на три группы продуктов: овощи борщевого набора, мясо и хлеб. Постепенное увеличение стоимости хлеба будет происходить и в следующем году, но темпы роста цен будут уже меньшими. Поскольку 1 января 2019 года ожидаем очередного обновления размера минималки, произойдет и связанный с ним рост цены на хлеб в течение января-февраля. Кстати, по потреблению хлеба Украина почти в 2 раза опережает Францию, где потребление составляет 54 кг на человека в год по сравнению с нашими 105 кг. Но Турция, например, имеет еще более высокий уровень потребления хлеба — 124 кг на человека в год.