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Рубль перешел к росту против доллара и евро во время выступления Путина
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Рубль перешел к росту против доллара и евро во время выступления Путина
РИА Новости
46 минут назад
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