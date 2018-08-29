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Рубль перешел к росту против доллара и евро во время выступления Путина
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Рубль перешел к росту против доллара и евро во время выступления Путина 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: КУРС РУБЛЯ ПЕРЕШЕЛ К РОСТУ ПРОТИВ ДОЛЛАРА И ЕВРО ВО ВРЕМЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПО ПЕНСИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ — ДАННЫЕ БИРЖИ
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