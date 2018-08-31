Китай обещает налоговые льготы для иностранных инвесторов в облигации

Москва, 31 августа — «Вести. Экономика». Китай освободит иностранные учреждения от уплаты некоторых налогов на процентные доходы на рынке китайских облигаций в рамках усилий по поддержке экономики, пишет Bloomberg

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG

Об этом было объявлено после заседания Госсовета КНР в четверг.

Освобождение от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость предварительно устанавливается на три года.

В сочетании с другими налоговым льготами Госсовет сократит финансовую нагрузку на бизнес в общей сложности на 45 млрд юаней ($6,6 млрд) в год, говорится в сообщении на сайте правительства.

Госсовет заявил, что теперь от налога на добавленную стоимость по процентным доходам будут освобождаться кредиторы, предоставляющие малым и микропредприятиям займы в размере до 10 млн юаней (по сравнению с 5 млн юаней ранее).

Правительство также увеличит льготы по экспортному налогу для некоторых товаров.

Как сообщали «Вести. Экономика», ранее Комиссия по регулированию банковской деятельности и страхования Китая заявила, что будет требовать от банковского и страхового секторов дальнейшего удовлетворения потребностей реального сектора экономики.