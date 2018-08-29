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Китайские облигации стали доступнее для международных инвесторов
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Китайские облигации стали доступнее для международных инвесторов 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 29 августа — «Вести. Экономика». Для инвесторов за пределами Китая упрощен доступ к рынку облигаций страны, сообщает CNBC.
Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
В понедельник было объявлено о новой системе расчетов для программы Bond Connect — схемы инвестиций в облигации, связывающей материковый Китай с Гонконгом.
Система гарантирует, что платеж и доставка происходят одновременно. Отмечается, что полная реализация этой системы для программы Bond Connect «позволит международным инвесторам в соответствии с нормативными требованиями присоединиться к программе и воспользоваться инвестиционными возможностями на межбанковском рынке облигаций Китая».
По словам аналитиков, это подготовит почву для включения долговых ценных бумаг страны в крупный глобальный индекс. Китай стремится к тому, чтобы его облигации были включены в Bloomberg-Barclays Global Aggregate Index.
Внедрение новой системы расчетов означает, что было устранено «серьезное препятствие» на пути к обеспечению «плавного включения китайских облигаций в Bloomberg-Barclays Global Aggregate Index», написали Андре де Силва и Пин Ру Тан из HSBC в докладе в понедельник.
Однако, по их словам, потребуются дополнительные шаги, для того чтобы китайские бонды были включены в глобальный бенчмарк.
Эксперты отметили, что для достижения этой цели Китай должен будет принять меры, позволяющие портфельным менеджерам одновременно проводить сделки от имени более чем одного фонда, а также обеспечить ясность в отношении налогов
В рамках открытия своего финансового рынка Китай установил связи с Гонконгом, чтобы обеспечить более широкий доступ к своим акциям и облигациям.
Как сообщали «Вести. Экономика», провайдер семейства фондовых индексов MSCI Inc. решил с 1 июня 2018 года включить в расчет своих индексов акции 234 китайских компаний, обращающиеся на внутренних биржах и номинированные в юанях.
Доля акций компаний из локального китайского листинга «A» в MSCI China Index составит 1,26%, в MSCI Emerging Markets Index — 0,39%, заявил MSCI, публикуя итоги очередной полугодовой ребалансировки индексов.
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