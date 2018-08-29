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Carlsberg увеличит мощность своего крупнейшего в Европе пивоваренного завода в Кроненбурге
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Carlsberg увеличит мощность своего крупнейшего в Европе пивоваренного завода в Кроненбурге 

ProComp.info 2 часа назад
29 августа. PROCOMP.INFO — Carlsberg заявил, что увеличит мощность своего пивоваренного завода в Кроненбурге в Обернаи, крупнейшем в Европе, при помощи инвестиций в размере 100 миллионов евро (117 миллионов долларов).
Инвестиции, которые позволят модернизировать пивоварню Kronenbourg и увеличить мощности, идут после международного успеха французских брендов пива, таких как Kronenbourg 1664, сказал датский пивовар.
Carlsberg, третий по величине пивовар в мире после Anheuser Busch InBev и Heineken, в течение многих лет наблюдал стагнационный рост в западноевропейских странах, но в последнее время пользуется более высокими ценами, поскольку потребители предпочитают больше пивных сортов.
Более половины продаж пивовара приходится на развитые рынки Западной Европы.
Заявление было сделано в ходе визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Копенгаген.
Carlsberg приобрела Kronenbourg в 2008 году.
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