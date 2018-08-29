Золото скорректировать после недавнего роста, ожидается дальнейшая коррекция

Вчера на торгах в Азии и Европе золото котировалось в пределах $1 208 — 1 215 за унцию, в середине дня отмечался рост до верхней границы этого коридора. Поддержку котировкам оказывало дальнейшее ослабление доллара на фоне новостей о новом торговом соглашении Мексики и США. Новость о сделке и связанный с этим рост интереса к рискованным активам неблагоприятны для доллара (евро вчера подорожал до $1,173 против $1,160 в понедельник), а значит, позитивны для золота. Переговоры по этой теме продолжаются, вчера к ним присоединилась Канада, но пока не выразила согласия с условиями соглашения. Американские законодатели отмечают, что процесс ратификации нового соглашения в Конгрессе не будет простым. Дальнейший прогресс в переговорах о новом североамериканском торговом соглашении усилит давление на доллар и поддержит котировки золота, а отсутствие успехов в этой области будет иметь противоположный эффект. В ходе американской сессии золото начало снижаться к отметке $1 200 за унцию вслед за ростом доходности гособлигаций США и ослаблением японской иены. Увеличению доходности американских гособлигаций способствовала публикация данных о росте индекса потребительского оптимизма в США в августе текущего года до максимального значения за последние 18 лет. Это подразумевает наращивание потребительских расходов, хорошие темпы экономического роста и вероятность более активного повышения ставок в США.