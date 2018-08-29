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Биржи Европы преимущественно растут на ожиданиях создания «новой НАФТА»
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Биржи Европы преимущественно растут на ожиданиях создания «новой НАФТА» 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду преимущественно растут на фоне спекуляций о возможном присоединении Канады к новому торговому соглашению между США и Мексикой, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 12.24 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,38%, до 7587,47 пункта, французский CAC 40 — рос на 0,05%, до 5487,34 пункта, немецкий DAX также увеличивался на 0,05%, до 12533,28 пункта.
"Биржи отрылись ростом после очередных позитивных торгов на Уолл-стрит и в Азии, где динамика основных индексов отразила ожидания того, что Канада присоединится к сделке между США и Мексикой, чтобы сформировать новый договор НАФТА", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика Accendo Markets Майка ван Дулкена (Mike van Dulken).
Президент США Дональд Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). Он добавил, что пока не решено, присоединится ли к этому соглашению Канада, или же с ней будут вестись переговоры о заключении отдельного договора.
Вместе с тем, несколько ухудшила настрой инвесторов сегодня слабая статистика из Германии. Как сообщила в среду исследовательская компания Gfk, индекс доверия потребителей к экономике страны за сентябрь снизился до 10,5 пункта с 10,6 пункта в августе, при этом эксперты ждали сохранения индикатора на уровне 10,6 пункта.
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