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Из Ростова в Краснодар можно будет улететь за 635 рублей
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Из Ростова в Краснодар можно будет улететь за 635 рублей 

Ростовские Вести 1 час назад
Авиакомпания UTair снизила цены на билеты из Ростова-на-Дону в южные грода России. Перевозчик анонсировал окрытие новых напрвлений в сентябре текущего года. В часности, турбовинтовые самолёты ATR 72-500 будут летать из Ростова в Краснодар, Сочи, Ставрополь, Астрахань и Воронеж. Изначально тарифы на указанные направления были достаточно высокими. По данным «Ростов-Транспорта», агрегирующего информацию из открытых источников, сейчас они заметно снизились. Так, минимальная стоимость перелёта в одну сторону из аэропорта Платов до Краснодара составит 635 рублей, Ставрополя — 1135 рублей, Воронежа — 1585 рублей, Астрахани — 2585 рублей и Сочи — 2690 рублей. В минимальный тариф включена только ручная кладь до 10 кг.
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