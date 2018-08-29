«Россети» продемонстрировали стабильный рост показателей по МФСО в I полугодии 2018 года

Группа компаний «Россети» улучшила все основные финансовые показатели по МФСО по итогам работы в первом полугодии этого года, сообщило ПАО в среду.

В сравнении с аналогичным периодом 2017 года более чем на 5% увеличилась чистая прибыль — с 54 до почти 57 млрд рублей, выручка выросла на 11,3%.

Показатель EBITDA за 6 месяцев составил 145,8 млрд руб. (в 2017 году — 140,8 млрд).

"Работа по повышению эффективности, сокращению операционных расходов приносит свои результаты", — констатирует генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский

По его словам, менеджмент приложит все силы, для того, чтобы сохранить положительную динамику в последующие отчетные периоды.

"Уверен, что демонстрируемый нами положительный финансовый тренд благоприятно отразится на настроениях инвесторов и акционеров", — заявил Ливинский.