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Рубль отреагировал на обращение Путина
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Курс рубля вырос во время телеобращения Владимира Путина 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: РИА Новости
Курс российской валюты по отношению к доллару и евро перешёл к росту на фоне телеобращения Владимира Путина, которое касалось вопросов изменения в пенсионном законодательстве.
Как отмечает RT, об этом говорят данные торгов Московской биржи. Отмечается, что во время выступления главы государства американская валюта подешевела до 67 рублей 87 копеек. Курс евро составил 79 рублей 17 копеек.
В частности, во время телеобращения российский лидер заявил, что откладывать изменения в пенсионном законодательстве было бы безответственно, подчёркивает Газета.ру.
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