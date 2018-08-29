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От оптимизма ничего не осталось, рынки стали жить своей жизнью
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От оптимизма ничего не осталось, рынки стали жить своей жизнью 

Прайм 1 час назад
Среда как обычно не обещает нам легкой жизни. Оптимизм на рынке слизнуло как языком коровы — фактически ничего не осталось и все уже забыли, что он вообще был. Рынки вновь стали жить своей жизнью и своими заботами. И если на азиатских рынках сегодня с утра еще наблюдалась смешанная динамика — Япония в небольшом плюсе, а Китай — в таком же минусе, то вот Европа дружно с самого открытия рынков торгуется в красной зоне. Минус пока совершенно незначительный, но ситуация медленно, но верно ухудшается. Хуже всех сегодня смотрятся англичане со своими вечно нерешёнными проблемами Brexit’a. И единственный, кто пока сохраняет спокойствие — это Америка. Фьючерсы на все основные американские индексы стойко стоят на нулевых отметках и пока никуда сдвигаться с этих уровней не собираются.
Ключевыми событиями сегодняшнего дня будет выход макроданных. В 15-30 появится вторая оценка динамики изменения ВВП за 2-й квартал. Аналитики ожидают, что темпы немного снизятся — с 4,1% до 4,0%. Однако надо понимать, что 4% — это очень много, и такие цифры, конечно же, устроят абсолютно всех.
Кроме данных по ВВП в 17-00 мск появятся цифры по незавершенным сделкам на рынке недвижимости. Рынок недвижимости привлекает к себе все больше и больше внимания, поскольку выходящие данные все чаще стали расходиться с прогнозами аналитиков. Причем в худшую сторону. До сих пор это было не критично, но… Вот и сейчас аналитики прогнозируют снижение темпов роста заключаемых сделок. Но как будут реагировать участники рынка, если цифры окажутся еще хуже, предсказать достаточно сложно.
Ну и наконец, в 17-30 мск мы как обычно по средам увидим данные об изменении запасов сырой нефти и нефтепродуктов. Консенсус-прогноз аналитиков говорит, что запасы за прошедшую неделю чуть-чуть снизились. Но в то же время вчерашний прогноз Американского института нефти свидетельствует об обратном. Поэтому здесь как всегда интрига, и, конечно же, как всегда в 17-30 мск нас ждет всплеск волатильности как нефтяном рынке, так возможно и в целом на всем фондовом рынке. И все же пока по итогам первой половины дня котировки черного золота находятся в спокойном состоянии, и есть шансы, что выходящая статистика не сильно изменит текущий повышательный тренд.
Если же делать прогноз на исход торгов сегодняшнего дня в целом, то с большой вероятностью мы увидим продолжение вчерашних безыдейных торгов с проторговкой текущих уровней и попытками фиксации прибыли в акциях технологического сектора и прежде всего в FAANGовцах.
Основные индексы при этом вряд ли изменятся слишком уж сильно и будут «болтаться» вблизи нулевых отметок.
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