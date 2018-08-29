Рязанский район подключился к акции «Семья помогает семье»

Два пункта приема школьных принадлежностей в рамках городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» организовали в Рязанском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Целью мероприятия является оказание дополнительной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В период проведения акции в городе будут работать 206 передвижных и стационарных пунктов по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов», — сказано в источнике.

В районе пункты открылись по адресам: улица Зеленодольская, 4, Волжский бульвар, 11. Они будут работать до 31 августа. (мю)