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Рязанский район подключился к акции «Семья помогает семье»
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Рязанский район подключился к акции «Семья помогает семье» 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Эхо района
Два пункта приема школьных принадлежностей в рамках городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» организовали в Рязанском районе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
«Целью мероприятия является оказание дополнительной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В период проведения акции в городе будут работать 206 передвижных и стационарных пунктов по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для школьников из многодетных и малообеспеченных семей, а также детей-инвалидов», — сказано в источнике.
В районе пункты открылись по адресам: улица Зеленодольская, 4, Волжский бульвар, 11. Они будут работать до 31 августа. (мю)
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