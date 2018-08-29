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Восточный Банк запустил новую программу лояльности по дебетовой карте Visa Signature
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Восточный Банк запустил новую программу лояльности по дебетовой карте Visa Signature 

Банки.ру 38 минут назад
Теперь держатель карты сможет сам управлять процессом конвертации бонусов в рубли.
«Программа лояльности предусматривает до 6% годовых на остаток собственных средств на карте и повышенный бонус в размере 5% при оплате картой банка трат в определенных категориях: в ресторанах, барах и кафе, в массажных и косметических салонах, SPA и салонах красоты, а также в парках аттракционов, цирках, дельфинариях и океанариумах. При всех остальных покупках бонус составляет 1%», — говорится в релизе.
Бонусы по программе лояльности начисляются не позднее чем через пять дней после совершения операции по карте. Накопленные бонусы можно в любой момент конвертировать в рубли (по курсу один бонус = один рубль) и зачислить на карточный счет. Тратить конвертируемые в рубли бонусы можно без ограничений. Накопленные рубли хранятся на бонусном счете и доступны для использования в течение двух лет, заключили в банке.
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