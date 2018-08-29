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Достижение уровня в 80 руб за евро — вопрос ближайшего времени
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Достижение уровня в 80 руб за евро — вопрос ближайшего времени 

Прайм 16 минут назад
На Московской бирже в данный момент рубль показывает разнонаправленную динамику по отношению к евро и доллару. Если на открытии рубль немного понизился к обеим валютам, то после телевизионного обращения Владимира Путина к народу по вопросу о пенсионной реформе, евро начал падать, а доллар продолжил рост. Пара USD/RUB в настоящий момент растет на 0,2%, до 67,923 руб. за доллар, а пара EUR/RUB очень слабо понижается, на 0,08%, до 79,273 руб. за евро. На четверг, 30 августа, Банк России повысил официальный курс доллара США до 68,1451 руб. за доллар.
Выступление президента России по вопросу о пенсиях оказалось ожидаемым: повышения пенсионного возраста, по словам главы государства, избежать нельзя, однако условия пенсионной реформы могут быть смягчены. Поэтому на валютный рынок это успокаивающее заявление оказало пока очень слабое влияние. Тем более, что оно сопровождалось новостью о двойном повышении тарифов ЖКХ в 2019 году.
Между тем на сегодняшних торгах лондонской ICE нефть Brent в данный момент немного повышается в цене (на 0,16%), за баррель дают $76,38. Обострение политической ситуации в Ливии вызывает опасения у участников нефтяного рынка о возможных перебоях в поставках нефти. Сегодня вечером в США выходят данные Минэнерго о коммерческих запасах нефти за неделю. По нашему прогнозу, нефть Brent в ближайшие дни будет торговаться, как и сейчас, на уровнях в $76-77 за баррель.
По оценкам Альпари, пара доллар/рубль будет торговаться в рамках 67,5-68,5 руб. за доллар, а пара евро/рубль опять перейдет в более высокий диапазон 79-80 руб. за евро. Достижение уровня в 80 руб. за евро — вопрос ближайшего времени.
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