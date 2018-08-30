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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,29%
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Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,29% 

Investing.com Россия + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов производителей товаров массового потребления, финансов и инвестиций и банковских услуг.
На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,29%, индекс ADX General поднялся на 0,48%.
В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT), которые подорожали на 0,030 п. (2,50%), закрывшись на отметке в 1,230. Котировки Ajman bank (DU:AJBNK) выросли на 0,023 п. (2,49%), завершив торги на уровне 0,948. Бумаги Takaful-em (DU:TKFE) выросли в цене на 0,040 п. (2,19%), закрывшись на отметке 1,870.
Лидерами падения стали акции Drake&scull (DU:DSI), цена которых упала на 0,018 п. (3,93%), завершив сессию на отметке 0,440. Акции Tabreed (DU:TABR) поднялись на 0,050 п. (2,94%), закрывшись на уровне 1,650, а Gulf General Investment (DU:GGIC) снизились в цене на 0,007 п. (2,57%) и завершили торги на отметке 0,265.
В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции National Marine Dredging PSC (AD:NMDC), которые подорожали на 7,26% до отметки 3,250, Rak Cement Co (AD:RKCC), которые набрали 5,63%, закрывшись на уровне 0,750, а также акции Arkan Building Materials Co PJSC (AD:ARKN), которые повысились на 5,45%, завершив сессию на отметке 0,5800.
Лидерами падения стали акции Nat Bk Qaiwain (AD:NBQ), которые снизились в цене на 9,82%, закрывшись на отметке 2,48. Акции компании National Takaful Co PJSC (AD:WATA) потеряли 9,09% и завершили сессию на уровне 0,50. Котировки Green Crs Ins (AD:GCIC) снизились в цене на 7,41% до отметки 0,500.
На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (19) превысило количество закрывшихся в минусе (15), а котировки 4 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 17 компаний подорожали, 8 снизились, a 8 остались на уровне предыдущего закрытия.
Котировки акций Drake&scull (DU:DSI) упали до исторического минимума, подешевев на 3,93%, 0,018 п., и завершили торги на отметке 0,440.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре прибавил 0,59%, или 0,41, достигнув отметки $69,92 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в ноябре выросли на 0,67%, или 0,52, до $77,98 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,13%, или 1,60, до отметки $1.209,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/AED существенно не изменилась 0,00% до 3,6732, а котировки EUR/AED упали на 0,15%, достигнув отметки 4,2939.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,11% до 94,56.
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