Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,49% 

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов транспорта, недвижимости и банковских услуг.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General подорожал на 0,49%, индекс ADX General поднялся на 0,13%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN), которые подорожали на 0,027 п. (4,15%), закрывшись на отметке в 0,677. Котировки Gulf General Investment (DU:GGIC) выросли на 0,007 п. (2,64%), завершив торги на уровне 0,272. Бумаги Air arabia (DU:AIRA) выросли в цене на 0,020 п. (1,98%), закрывшись на отметке 1,030.

Лидерами падения стали акции Gulf navigatio (DU:GNAV), цена которых упала на 0,035 п. (3,77%), завершив сессию на отметке 0,893. Акции Amlak Finance PJSC (DU:AMLK) поднялись на 0,018 п. (2,69%), закрывшись на уровне 0,650, а Ajman bank (DU:AJBNK) снизились в цене на 0,023 п. (2,43%) и завершили торги на отметке 0,925.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Ad Aviation (AD:ADAV), которые подорожали на 5,36% до отметки 2,950, Rak Ceramics (AD:RKCE), которые набрали 5,26%, закрывшись на уровне 2,400, а также акции International Holding Company PJSC (AD:IHC), которые повысились на 5,04%, завершив сессию на отметке 1,25.

Лидерами падения стали акции Emirates Ins C (AD:EIC), которые снизились в цене на 9,72%, закрывшись на отметке 6,50. Акции компании National Takaful Co PJSC (AD:WATA) потеряли 8,33% и завершили сессию на уровне 0,55. Котировки Rak Cement Co (AD:RKCC) снизились в цене на 7,79% до отметки 0,710.