Охрименко: Нацбанк Укрины толкает вверх курс доллара

«Сегодняшний курс зависит от того, сколько ошибок сделает НБУ (Национальный банк Украины — ред.). Сейчас Нацбанк толкает курс, хотелось бы, чтобы он этого не делал», — отметил Орхименко.

Также в комментарии эксперт поделился рецептами, как обезопасить себя от валютных скачков.

Напомним, что гривна продолжает падение по отношению к доллару. Уже 29 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар повысился на 6 копеек — до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,05 гривен за доллар.