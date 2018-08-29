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Охрименко: Нацбанк Укрины толкает вверх курс доллара
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Охрименко: Нацбанк Укрины толкает вверх курс доллара 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
«Сегодняшний курс зависит от того, сколько ошибок сделает НБУ (Национальный банк Украины — ред.). Сейчас Нацбанк толкает курс, хотелось бы, чтобы он этого не делал», — отметил Орхименко.
Также в комментарии эксперт поделился рецептами, как обезопасить себя от валютных скачков.
Напомним, что гривна продолжает падение по отношению к доллару. Уже 29 августа 2018 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии доллар повысился на 6 копеек — до 28,09 гривен за доллар, курс в покупке поднялся до 28,05 гривен за доллар.
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