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«Русснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии на 1% — до 3,7 млн тонн
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«Русснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии на 1% — до 3,7 млн тонн 

Rambler News Service 1 час назад
«Русснефть» увеличила добычу нефти в январе-июне 2018 года на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,744 млн тонн, говорится в сообщении компании.
При этом добыча нефти в России выросла на 1% и составила 3,497 млн тонн, а добыча в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) снизилась на 1% — до 247 тыс. тонн.
Добыча газа за отчетный период составила 1,336 млрд кубометров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
«Усилия менеджмента компании направлены на сохранение текущих темпов добычи, а также на снижение затрат на добычу углеводородного сырья путем вовлечения высокомаржинальных баррелей и остановки нерентабельных скважин в текущих макроэкономических условиях», отмечает «Русснефть».
Капитальные затраты компании в январе-июне увеличились 13% и достигли 14,4 млрд рублей.
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