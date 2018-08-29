«Русснефть» увеличила добычу нефти в первом полугодии на 1% — до 3,7 млн тонн

«Русснефть» увеличила добычу нефти в январе-июне 2018 года на 1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,744 млн тонн, говорится в сообщении компании.

При этом добыча нефти в России выросла на 1% и составила 3,497 млн тонн, а добыча в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) снизилась на 1% — до 247 тыс. тонн.

Добыча газа за отчетный период составила 1,336 млрд кубометров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

«Усилия менеджмента компании направлены на сохранение текущих темпов добычи, а также на снижение затрат на добычу углеводородного сырья путем вовлечения высокомаржинальных баррелей и остановки нерентабельных скважин в текущих макроэкономических условиях», отмечает «Русснефть».

Капитальные затраты компании в январе-июне увеличились 13% и достигли 14,4 млрд рублей.