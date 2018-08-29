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Голикова рассказала, когда определится объем финансирования нацпроектов
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Голикова рассказала, когда определится объем финансирования нацпроектов 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти определятся с финансированием нацпроектов в начале сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы приближаемся к цифре больше 8 трлн руб, которые были озвучены", — сказала Голикова.
Она также отметила, что итоговые цифры по финансированию нацпроектов будут понятны в начале сентября.
Ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что правительство должно утвердить параметры приоритетных национальных проектов до 1 октября текущего года.
Он также добавил, что 20 сентября планируется утвердить бюджет России, после чего наступит время для окончательной конструкции нацпроектов.
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