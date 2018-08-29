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Аналитики посчитали, сколько россияне тратят на учебники и канцтовары
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Аналитики посчитали, сколько россияне тратят на учебники и канцтовары 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Аналитики «Яндекс. Маркета» и «Яндекс. Кассы» сообщили результаты исследования.
Аналитики проанализировали количество кликов в категории школьных товаров и средние чеки за них. Исследование проводилось с 1 июля по 20 августа этого года, а также сравнивались аналогичные даты за прошлый год. Сообщается, что за это время посещение категории «Товары для школы» выросло на «Маркете» в 1,7 раза, но вот стоимость товаров, на которые обращали внимание пользователи, уменьшилась на 10%. Это подтверждают и последние данные, которые приводит ВЦИОМ: в этом учебном году подготовка к школе вызывает у 50% родителей определенные финансовые трудности. Аналитики рассказали, традиционно людей интересуют парты, рюкзаки, а также ноутбуки. Отмечается, что в этом году изменились цены на школьную форму. Так, по сравнению с прошлым годом средняя стоимость комплекта для мальчиков, в который входят брюки, рубашка и пиджак, уменьшилась на 4% — до 5500 рублей. А вот юбка, блузка и жакет для девочек оцениваются в 5000 рублей: что на 20% ниже. Эти цифры специалисты объясняют тем, что люди стали выбирать более дешевую одежду, — сообщается в пресс-релизе «Яндекс. Маркета».
По данным «Яндекс. Кассы», в целом по России средний чек за учебники и книги составил 461 рубль. А вот на канцтовары и рюкзаки родители тратят 2616 рублей. Самый большой средник чек за учебники зафиксирован на Дальнем Востоке (596 рублей), а за канцтовары и рюкзаки — в Центральном округе (3182 рубля). Меньше всего на книги потратили жители Юга (446 рублей), а на школьные принадлежности и портфели — родители из Сибири (1279 рублей).
Фото: visualrian.ru / Александр Кряжев, Виталий Аньков
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