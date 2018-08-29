Ещё
Опрос: более трети родителей считают систему школьного образования в стране неэффективной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.01
$
68.28
79.33
79.70
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.72
+0.30 Золото
1199.06
–0.02 РТС
1075.55
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1662
+0.0285
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Опрос: более трети родителей считают систему школьного образования в стране неэффективной 

Rambler News Service + ещё 10 29 августа 2018
Фото: Карельские вести
40% российских родителей, у которых есть дети школьного возраста, считают систему школьного образования в стране неэффективной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
При этом качеством обучения в российских школах довольны 67% участников опроса.
«Большинство участников опроса (67%), у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, и она не дает ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. Внутри этой группы 61% отметили, что их не устраивает качество учебников, по которым занимаются их дети», — говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.
Согласно данным центра, 36% опрошенных считают школьное образование в России соответствующим мировым стандартам. Обратного мнения придерживаются 33% респондентов, а продвинутыми стандарты образования в РФ считают еще 9%.
Чуть больше половины (51%) опрошенных убеждены, что в российских школах дают достаточно знаний для подготовки к взрослой жизни. Более трети (37%) респондентов, напротив, оценивают школьное образование, как не соответствующее требованиям современности. При этом 72% респондентов уверены, что школьных знаний недостаточно для получения желаемых баллов на ЕГЭ.
Почти половина (45%) опрошенных считают, что сейчас педагоги учат детей хуже, чем их самих. Родители отметили важность умения учителя найти индивидуальный подход к школьнику и способность доступно и грамотно объяснять материал. За первое качество проголосовал 31% опрошенных, за второе — 30%.
Rambler News Service: последние новости
Акции «Мегафона» подешевели почти на 16% Силуанов рассказал о непредсказуемом курсе рубля Курс евро превысил 78 рублей на фоне вступления в силу новых антироссийских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах47
Рубли ждет тотальное изменение85
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию334
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
03:55
«У рубля плохие перспективы»
Рынки
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение