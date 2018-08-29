Опрос: более трети родителей считают систему школьного образования в стране неэффективной

40% российских родителей, у которых есть дети школьного возраста, считают систему школьного образования в стране неэффективной. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом качеством обучения в российских школах довольны 67% участников опроса.

«Большинство участников опроса (67%), у которых есть дети школьного возраста, в целом довольны качеством обучения. При этом 40% от всех респондентов считают систему школьного образования в России неэффективной, и она не дает ребенку возможность получить востребованные знания и навыки. Внутри этой группы 61% отметили, что их не устраивает качество учебников, по которым занимаются их дети», — говорится в сообщении пресс-службы ВЦИОМ.

Согласно данным центра, 36% опрошенных считают школьное образование в России соответствующим мировым стандартам. Обратного мнения придерживаются 33% респондентов, а продвинутыми стандарты образования в РФ считают еще 9%.

Чуть больше половины (51%) опрошенных убеждены, что в российских школах дают достаточно знаний для подготовки к взрослой жизни. Более трети (37%) респондентов, напротив, оценивают школьное образование, как не соответствующее требованиям современности. При этом 72% респондентов уверены, что школьных знаний недостаточно для получения желаемых баллов на ЕГЭ.

Почти половина (45%) опрошенных считают, что сейчас педагоги учат детей хуже, чем их самих. Родители отметили важность умения учителя найти индивидуальный подход к школьнику и способность доступно и грамотно объяснять материал. За первое качество проголосовал 31% опрошенных, за второе — 30%.