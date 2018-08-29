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В сентябре реальность отправит индекс S&P500 вниз
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В сентябре реальность отправит индекс S&P500 вниз 

Прайм 1 час назад
Фондовые рынки мира, в особенности рынок США, пока еще продолжают рост. Американский индекс S&P500 вновь обновляет свои максимальные значения. И это происходит несмотря на уже начавшуюся торговую войну США и Китая, несмотря на ужесточение монетарной политики ФРС, которая и поднимает свою основную ставку и сокращает баланс ФРС, изымая первичные доллары из оборота.
Рост рынка США, как оценивают многие эксперты, в данный момент происходит за счет оттока денег из развивающихся рынков. Но кажущиеся безопасность и позитивный настрой на рынках США, может очень быстро закончиться, когда помимо страхов, мировая экономика просигнализирует о вполне конкретных негативных последствиях протекционистской политики США.
Трамп бьет другие страны и тем выбивает деньги для США. В ответ реальные экономические данные в разных странах, пострадавших от политики США, за август могут преподнести негативный сюрприз в своей статистике. А это в свою очередь уже бумерангом ударит по финансовым рынкам США. Индекс S&P500 в сентябре не сможет проигнорировать фактическое ухудшение дел в мировой экономике, и тогда тренд роста сменится трендом падения.
Статистика за август, которая будет поступать в сентябре, может очень неприятно удивить инвесторов по всему миру и тем поменять настроения инвесторов. К примеру, такой опережающий индикатор как индекс фрахта Baltic Dry с начала августа стал существенно снижаться. Если на пике в начале августа он составлял 1773 пункта, то к 29 августа он значительно упал — до 1684 пунктов. Данный индекс отражает спрос на морские грузоперевозки в мире и стоимость фрахта.
Завтра утром выходит важная статистика по Китаю — индекс деловой активности в производственном и непроизводственном секторе Поднебесной за август. На фоне торговых войн, ослабшего юаня, активность бизнеса в Китае в августе может разочаровать инвесторов по всему миру, что может стать причиной для разворотной точки финансовых рынков мира.
После, уже в сентябре, ком негативной статистики может только нарастать. Ведь дыма без огня не бывает. Торговые войны крайне негативны для развития мировой экономики и не могут остаться без негативных последствий. Поэтому, вполне возможно, что именно сейчас индекс S&P500 находится на своих максимальных значениях, с которых начнется уже падение финансового рынка США.
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