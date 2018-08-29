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Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие
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Фьючерсы на фондовых биржах США указали на нейтральное открытие 

Investing.com Россия 58 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Судя по динамике фьючерсов, в среду американский фондовый рынок откроется нейтрально. Канада начинает переговоры, чтобы присоединиться к торговому соглашению между США и Мексикой.
В 13:50 МСК индекс голубых фишек Dow снизился на 12 пунктов или на 0,05% до 26073,0, а фьючерс на S&P 500 изменился незначительно на позиции 2899,25. Фьючерс на высокотехнологичный Nasdaq 100 торговался выше на 11 пунктов или на 0,15% на позиции 7589,0.
На этой неделе объем торгов будет оставаться низким перед длинными выходными в США.
Инвесторы сохраняют опасения относительно торгового конфликта между США и Китаем.
В Вашингтоне министр иностранных дел Канады Христя Фриланд ведет переговоры с целью сохранить трехсторонний договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) после заключения торгового соглашения между США и Мексикой в понедельник. Президент США Дональд Трамп заявил, что может оставить в силе пошлины на канадские товары, если эта страна откажется подписать новое торговое соглашение.
Одним из лидеров роста на торгах до открытия рынка стали акции компании Amazon.com (NASDAQ:AMZN), которые подорожали на 1,3% после новости о том, что компания запускает новый сервис потокового видео Fire TV. Акции Micron подорожали на 0,31%, а акции Netflix (NASDAQ:NFLX) — на 0,27%.
Акции British American Tobacco (NYSE:BTI) подешевели на 0,96%, а акции Cisco (NASDAQ:CSCO) — на 0,28%.
В 15:30 МСК будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования в США, а отчет по объему незавершенных продаж на рынке недвижимости США выйдет в 17:00 МСК.
Большинство европейских фондовых рынков торгуется в красной зоне. Французский CAC 40 остался без изменений, германский DAX снизился на семь пунктов или на 0,06%, а лондонский FTSE 100 просел на 50 пунктов или на 0,67%. Индекс Euro Stoxx 50 снизился на 12 пунктов или на 0,35%, а испанский IBEX 35 просел на 73 пункта или на 0,77%.
Фьючерсы на золото снизились на 0,40% до $1209,5 за тройскую унцию, а фьючерсы на нефть WTI повысились на 0,36% до $68,78 за баррель. Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, вырос на 0,13% до 94,75.
Investing.com Россия: последние новости
Фьючерсы на нефть WTI подорожали во время американской сессии Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,49% Китайский юань подорожал в ответ на поддержку Народным банком Китая
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