Путин определил последний «сдерживающий фактор» российской экономики

"Слова российского президента не были озвучены до конца, но они вполне точно характеризуют сложившуюся в России ситуацию. Экономика страны чувствует себя вполне уверенно, но при этом она еще и испытывает давление со стороны внешних факторов, причем давление постоянное и нарастающее. В первую очередь, конечно, это негативное действие санкций Запада и его деструктивная политика ограничения России.

Макроэкономически ситуация вполне предсказуемая, да и рубль чувствует себя вполне уверенно в рамках курсового коридора. Есть стабильный. пусть и небольшой, рост ВВП. Но ситуация была бы, естественно, лучше без внешних антироссийских мер. Потому говорить о том, что мы живем в экономическом раю, не получается, однако и заявлять, что мы переживаем невзгоды тяжело и с огромными потерями, нельзя. Если бы нам просто дали развиваться без внешних ограничений, все было бы куда стабильнее и радужнее", — отмечает аналитик.

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления, посвященного изменениям пенсионного законодательства, заявил: российская экономика чувствует себя уверенно, несмотря на известные сложности. По его словам, в бюджете есть средства для пополнения Пенсионного фонда. Он добавил: страна «преодолела серьёзные трудности в экономике», а с 2016 года фиксируется стабильный экономический рост. Также глава государства подчеркнул, что на данный момент уровень безработицы в России самый низкий с 1991 года.

"Принято считать, что российская экономика в большой мере зависит от состояния нефтяного рынка — цена рубля и доходы бюджета корректируются котировками барреля. Это действительно так, хотя эта зависимость постепенно снижается. Это лишь один из негативных факторов, которые могут ухудшить состояние экономики РФ. Однако сейчас нефть на вполне приемлемых для нашей страны уровнях стабилизировалась и имеет небольшую тенденцию к росту, то есть с этой стороны удара ждать не приходится.

Санкции пока остаются более сильными ограничителями роста экономики — чуть не еженедельно поступают новости о новых рестрикциях со стороны Запада, и даже сообщения на эту тему становятся ощутимым негативным фактором. Как известно, рынок управляется двумя эмоциями — страхом и жадностью. Когда поступают новости о новых санкциях, все бегут экстренно избавляться от рисковых активов и обрушивают их цену. Вскоре включается жадность — эти же активы инвесторы начинают массово скупать, польстившись на низкую стоимость", — считает эксперт.

Предкризисная стратегия

"Конечно, нам ещё очень многое нужно сделать. В том числе в сфере здравоохранения, в других областях, которые определяют качество и продолжительность жизни человека. Но неоспоримым фактом является то, что благодаря комплексу принятых государством мер и, что очень важно, более ответственному отношению людей к своему здоровью, сегодня темпы роста продолжительности жизни в России — одни из самых высоких в мире. За последние 15 лет продолжительность жизни выросла почти на 8 лет", — отметил Владимир Путин в своем выступлении.

В последние полгода известные экономисты планеты все чаще предсказывают миру новый глобальный финансовый кризис. Последний опрос Bank of America Merrill Lynch зафиксировал резкий рост пессимизма управляющих активами — все больше финансистов уверены в неминуемости предстоящего спада. А миллиардер Джордж Сорос 29 мая в Париже предсказал новые глобальные потрясения из-за укрепления курса доллара и оттока капиталов с развивающихся рынков. Все настойчивее говорят и о неизбежной рецессии первой экономики мира — американской.

"Россия знает об этих прогнозах и в настоящее время выбрала сберегательную стратегию поведения — как можно больше доходов откладывается в «копилку», что называется, на черный день. Во многих прогнозах кризис предсказывают в 2019-2020 годах, и здесь можно двояко подходить к выбранной Москвой стратегии. В первую очередь исходя из того, что ни один прогноз не бывает верен на сто процентов — всегда появляются непредвиденные обстоятельства.

Также нужно сказать, что ни одна страна мира не может быть полностью готова к финансовым потрясениям — пусть даже и предсказанным. Ведь в первую очередь от сроков зависит принцип «предупрежден — вооружен», а также грамотность выбранной стратегии. Если кризис действительно разразится в ближайшие год-полтора, то нынешняя стратегия РФ вполне верна. Ибо за столь короткий срок невозможно осуществить направленные на развитие реформы, чтобы получить существенную отдачу в виде налогов. А значит, лучше накопить и пережить сложные времена с финансовым запасом.

Однако если допустить, что кризис отодвигается на более отдаленную перспективу, то вернее откладывать часть доходов в «кубышку», направляя остальное на развитие экономики страны. Чтобы не терять времени на «раскачку» и получить отдачу от реформ уже в среднесрочной перспективе. Пока мы видим, что российское руководство придерживается негативных прогнозов — насколько это оправдано, покажет только время", — заключает Антон Шабанов.