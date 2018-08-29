Saudi Aramco и МГУ договорились о сотрудничестве в сфере технологий добычи нефти и газа

"Saudi Aramco Upstream Technology Company, дочерняя компания Saudi Aramco, и МГУ имени М. В. Ломоносова подписали меморандум о взаимопонимании. Целью подписания документа стало развитие совместного научного сотрудничества, в том числе инноваций в сфере технологий добычи нефти и газа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны будут реализовывать совместные программы и проекты по разработке новых передовых материалов для нефтяной и газовой индустрии и по совершенствованию методов компьютерного моделирования нефтяных месторождений, сбора и анализа данных. Кроме того, будут организованы совместные лаборатории, симпозиумы, воркшопы и конференции.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует 99% всех месторождений в стране с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей, что составляет около четверти мировых разведанных залежей этого вида ресурсов.