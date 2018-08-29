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Saudi Aramco и МГУ договорились о сотрудничестве в сфере технологий добычи нефти и газа
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Saudi Aramco и МГУ договорились о сотрудничестве в сфере технологий добычи нефти и газа 

ТАСС 23 минуты назад
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и дочерняя компания саудовской нефтяной корпорации Saudi Aramco подписали меморандум о стратегическом партнерстве. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МГУ.
"Saudi Aramco Upstream Technology Company, дочерняя компания Saudi Aramco, и МГУ имени М. В. Ломоносова подписали меморандум о взаимопонимании. Целью подписания документа стало развитие совместного научного сотрудничества, в том числе инноваций в сфере технологий добычи нефти и газа", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны будут реализовывать совместные программы и проекты по разработке новых передовых материалов для нефтяной и газовой индустрии и по совершенствованию методов компьютерного моделирования нефтяных месторождений, сбора и анализа данных. Кроме того, будут организованы совместные лаборатории, симпозиумы, воркшопы и конференции.
Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Она является крупнейшей в мире по показателю добычи нефти и размеру запасов. Saudi Aramco контролирует 99% всех месторождений в стране с запасами нефти объемом около 260,8 млрд баррелей, что составляет около четверти мировых разведанных залежей этого вида ресурсов.
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