«Какой ценой завоевано счастье». В Дагестане запустят патриотическую акцию по раздаче муаровых лент в честь окончания Второй мировой войны

«Какой ценой завоевано счастье». В Дагестане запустят патриотическую акцию по раздаче муаровых лент в честь окончания Второй мировой войны2 сентября начнется акция, посвященная окончанию Второй мировой войны.

Волонтёры будут раздавать муаровые ленты, схожие по расцветке с полосами колодки медали «За победу над Японией», которой были удостоены более миллиона военнослужащих Красной Армии.

Акция проводится на протяжении недели.

2 сентября «День окончания Второй мировой войны» проводится в знак памяти о соотечественниках, явивших всему миру героизм, доблесть, верность своей Родине и союзническому долгу перед странами — членами антигитлеровской коалиции.

Всероссийская акция по раздаче муаровых лент как символ победы Советского Союза над милитаристской Японией, проводится ежегодно в рамках мероприятий, посвященных победе во Второй мировой войне.