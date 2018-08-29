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«Какой ценой завоевано счастье». В Дагестане запустят патриотическую акцию по раздаче муаровых лент в честь окончания Второй мировой войны
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«Какой ценой завоевано счастье». В Дагестане запустят патриотическую акцию по раздаче муаровых лент в честь окончания Второй мировой войны 

Mirmol.ru 23 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
«Какой ценой завоевано счастье». В Дагестане запустят патриотическую акцию по раздаче муаровых лент в честь окончания Второй мировой войны2 сентября начнется акция, посвященная окончанию Второй мировой войны.
Волонтёры будут раздавать муаровые ленты, схожие по расцветке с полосами колодки медали «За победу над Японией», которой были удостоены более миллиона военнослужащих Красной Армии.
Акция проводится на протяжении недели.
2 сентября «День окончания Второй мировой войны» проводится в знак памяти о соотечественниках, явивших всему миру героизм, доблесть, верность своей Родине и союзническому долгу перед странами — членами антигитлеровской коалиции.
Всероссийская акция по раздаче муаровых лент как символ победы Советского Союза над милитаристской Японией, проводится ежегодно в рамках мероприятий, посвященных победе во Второй мировой войне.
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